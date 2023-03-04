الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«موازنة النواب» عن زيادة المرتبات: سخاء وكرم من الرئيس السيسى

استيراد السيارات
استيراد السيارات

علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول إعداد حزمة لزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، قائلًا: "سخاء الرئيس وكرمه في الحزمة المالية كان كبيرًا للغاية، وهذه الحزمة تعد الأكبر طوال الفترة السابقة".

الحزمة الجديدة ستكلف الدولة ما يقرب من 150 مليار جنيه

 وتابع "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الحزمة الجديدة ستكلف الدولة ما يقرب من 150 مليار جنيه، مضيفًا أن أقل موظف في مصر سيزيد بحد أدنى 1000 جنيه  لمواجهة الظروف الاقتصادية والتضخم الذي حدث الفترة الأخيرة. 

 قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج

وأكد خلال اللقاء أن قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج كان جيدًا للغاية، ولكن اللائحة التنفيذية وضعت بعض الاشتراطات التي فرغت القانون من مضمونه، وبالتالي العائد الذي جاء من إصدار القانون لم يزد عن 202 مليون دولار، في حين أن التوقعات كانت تشير للحصول على عائد يزيد عن 5 مليارات دولار.

وأوضح أن الوديعة في التعديلات خفضت لـ30% من قيمة الجمرك، ومن ثم إدخال السيارة بدون دفع أي مليم جمرك.

الموازنة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المرتبات سخاء كرم الظروف الاقتصادية استيراد السيارات للمصريين

مواد متعلقة

تفاصيل زيادة المرتبات أبريل 2023 وموعد تطبيقها

أخبار فاتتك| ترتيب جدول الدوري ومصير أجور القطاع الخاص بعد قرار زيادة المرتبات

مصير أجور القطاع الخاص بعد قرار الرئيس زيادة المرتبات

هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة المرتبات والمعاشات؟

مصطفى بكرى: ارتياح كبير فى الشارع المصرى بعد قرارات زيادة المرتبات

مواطنون يشيدون بقرارات زيادة المرتبات: «الريّس حاسس بينا.. ربنا يحفظه لمصر»

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

آخر أخبار تكافل وكرامة اليوم بعد زيادة المعاشات

بعد انخفاضها.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت

بوابة الوظائف الحكومية.. ننشر شروط ورابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

تعرف على مسابقة القندس المصري وشروط التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية