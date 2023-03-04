«موازنة النواب» عن زيادة المرتبات: سخاء وكرم من الرئيس السيسى

علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول إعداد حزمة لزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، قائلًا: "سخاء الرئيس وكرمه في الحزمة المالية كان كبيرًا للغاية، وهذه الحزمة تعد الأكبر طوال الفترة السابقة".

الحزمة الجديدة ستكلف الدولة ما يقرب من 150 مليار جنيه

وتابع "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الحزمة الجديدة ستكلف الدولة ما يقرب من 150 مليار جنيه، مضيفًا أن أقل موظف في مصر سيزيد بحد أدنى 1000 جنيه لمواجهة الظروف الاقتصادية والتضخم الذي حدث الفترة الأخيرة.

قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج

وأكد خلال اللقاء أن قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج كان جيدًا للغاية، ولكن اللائحة التنفيذية وضعت بعض الاشتراطات التي فرغت القانون من مضمونه، وبالتالي العائد الذي جاء من إصدار القانون لم يزد عن 202 مليون دولار، في حين أن التوقعات كانت تشير للحصول على عائد يزيد عن 5 مليارات دولار.

وأوضح أن الوديعة في التعديلات خفضت لـ30% من قيمة الجمرك، ومن ثم إدخال السيارة بدون دفع أي مليم جمرك.