أطباء روس وبيلاروس ساعدوا أكثر من 2100 سورى متضرر من الزلزال

شارك أطباء من روسيا وبيلاروس فى مساعدة المتضررين جراء الزلزال المدمر فى سوريا.

وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العميد أوليغ غورينوف، بأن الأطباء العسكريين الروس والبيلاروس، قدموا المساعدة لأكثر من 2100 سوري تضرروا من الزلزال.

وأوضح غورينوف فى تصريحاته له خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه في المستشفى الميداني المنتشر في مدينة حلب، يواصل أخصائيو المفرزة الطبية التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، إلى جانب العاملين الطبيين الروس، تقديم المساعدة الطبية اللازمة للمواطنين السوريين المتضررين من الزلزال، وفقًا لما نقلته وكالة تاس وسانا السورية.

وأضاف غورينوف أن 2108 أشخاص تلقوا المساعدة منذ 17 فبراير الماضى، بمعدل 108 أشخاص في اليوم الواحد.

وأكد المسئول الروسي أن تدفق المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى مستمر من خلال التعاون الدولي.

البنك الدولى: خسائر سوريا من الزلزال المدمر تقدر بنحو 5 مليارات دولار

وفى وقت سابق، قال البنك الدولي إن الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير الماضي تسبب في ‏خسائر مادية مباشرة لسوريا، تقدّر بنحو 5.1 مليار دولار أمريكا.‏

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الدولي، بعنوان "تقدير الأضرار العالمية السريعة لما بعد الكارثة في سوريا".

وأشار التقرير إلى أن "القيمة الحالية للمخزون الرأسمالي المتضرر والمدمر، تقدّر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

ولا يغطي التقرير الحديث الآثار والخسائر الاقتصادية الأوسع للاقتصاد السوري، مثل توقف الإنتاج أو الأعمال التجارية، وفقدان الدخل، وتكاليف الإسكان المؤقت وتكاليف الهدم، مشيرًا إلى أن هذه تتطلب المزيد من التقييم المتعمق.

وذكر البنك الدولي في تقريره، أن حلب كانت أكثر المناطق تضررًا، إذ بلغت 45% من الأضرار المقدرة بنحو 2.3 مليار دولار، تليها إدلب بنسبة 37% (1.9 مليار دولار)، واللاذقية بنسبة 11% (549 مليون دولار).