الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على مسابقة القندس المصري وشروط التقديم

تعرف على مسابقة القندس
تعرف على مسابقة القندس المصري و شروط التقديم

يكثر السؤال على محركات البحث المختلفة عن مسابقة القندس المصري وشروط التقديم بعد إعلان بدء فعاليتها بداية من الغد الأحد 5 مارس وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.
 

تعرف على مسابقة القندس المصري وشروط التقديم
 

في هذا التقرير نعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مسابقة القندس المصري وشروط التقديم فيها.

 

مسابقة القندس المصري هي مبادرة دولية تهدف إلى نشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس من جميع الأعمار، المسابقة تنظم في أكثر من 50 دولة (3 ملايين مشارك).

 

حيث صممت  لجعل الطلاب متحمسين لدراسة علوم الحاسب، يحصل كل مشارك على 45 دقيقة للإجابة على 12 سؤالاً تفاعلياً يركز على التفكير المنطقي.

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جائزة الطلاب الأوائل

 

يحصل الطلاب الأوائل بمسابقة القندس المصرية على منحة تدريب لمدة 45 ساعة خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة وتحسين مهارات حل المشكلات.
 

التأهل لأولمبياد المصري للمعلوماتية
 

بعد انتهاء التدريب يستعد الطلاب للتصفيات المؤهلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية وهي أكبر مسابقة برمجة لطلاب المدارس وتقام منذ عام 2003 تحت رعاية وإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

 

منتخب مصر للمعلوماتية
 

وبعد نجاح الطلاب في المسابقة والفوز بميدالية في الأولمبياد المصري للمعلوماتية ينضم الفائز لمنتخب مصر للمعلوماتية ويتم تدريبه تحت إشراف مدربين أجانب ومصريين ويكون مؤهل لتمثيل مصر في العديد من المسابقات الدولية.

 

وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جميع نفقات التدريب والمعسكرات والإقامة والسفر لتمثيل مصر دولياً.
 

الاشتراك في مسابقة القندس المصري

 

للاشتراك في مسابقة القندس المصري يتم الدخول على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من هذا الرابط ويتم التسجيل من خلال المدرسة نفسها https://www.beaveregypt.org
 

تتيح مسابقة القندس الفرصة لكل مدرسة لمعرفة قدرة طلابها على التفكير الحاسوبي وحل المشكلات بشكل منهجي دون تحمل أي تكاليف.

ويمكن الاطلاع على أسئلة مسابقات الأعوام السابقة من خلال هذا الرابط www.beaveregypt.org

مسابقة القندس المصري مسابقة القندس المصرية لأولمبياد المصري للمعلوماتية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات علوم الحاسب طلاب المدارس

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وائل لطفي

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