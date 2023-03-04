الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد فوزهما فى انتخابات «التمثيلية».. أشرف زكى وإيهاب فهمى يقدمان العزاء لـ رشا مهدى

أشرف زكي وايهاب فهمي
أشرف زكي وايهاب فهمي

استقبلت الفنانة رشا مهدى المعزين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يقام عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا أمس الأول، وتم دفنها بمقابر الأسرة بحضور الأصدقاء الأقارب وغياب مشاهير الوسط الفني.

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وحرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة  النقابة، على أداء واجب العزاء للفنانة رشا مهدى.

ويعد هذا الظهور هو الأول لـ«أشرف» و«إيهاب»، بعد فوز الأول بمنصب نقيب الممثلين في انتخابات النقابة، وفوز الثاني بتجديد عضويته.

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وكانت الفنانة رشا مهدي قد أعلنت عن الخبر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة تويتر، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله، نسألكم الدعاء".

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وقدمت رشا مهدى آخر أعمالها بالمشاركة في مسلسل جروب العيلة وهو من بطولة الفنانة القديرة سميحة أيوب، حنان سليمان، حسام فارس، صفاء جلال، أحمد سعيد عبدالغني، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، ترنيم، علاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب ومن إخراج منال الصيفي.

رشا مهدي الفنان اشرف زكي عزاء أشرف زكي نقيب الممثلين الفنان ايهاب فهمي اداء واجب العزاء

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