السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني عن تشكيل فريقه الذي سيواجه باريس سان جيرمان، في مباراة الجولة الـ26 لبطولة الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل نانت لمباراة باريس سان جيرمان على النحو الآتي:

في حراسة المرمى:  ألبان لافونت.

خط الدفاع: فابيان سينتونزي، جيان تشارلز كاستيليتو، أندري جيروتو، جوين هاجام.

وسط الملعب: نيكولاس بالويس، موتوسامي، سيسوكو.

الهجوم: موليه، بلاس، جاناجو.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "ديكامبس، بيتريش، جواو فيكتور، تشيريفيلا، دوكيت، كوكو، مصطفى محمد، جويساند، سيمون.


ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري والاستمرار في التربع على صدارة البطولة، في ظل المنافسة القوية مع فريق مارسيليا، صاحب المركز الثاني، بينما يتطلع فريق نانت للعودة للانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين في بطولة الدوري وخسارته أمام فريقي لانس ورين.

كما يأمل فريق نانت لتحقيق الفوز من أجل تجاوز آثار الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق في إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة، والابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وبدء العمل على التقدم للنصف الأول من جدول الترتيب.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، فيما يحتل فريق نانت المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 38 مباراة بقميص نانت خلال الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.

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