مناقشة رواية «سنوات الجري في المكان» لـ نورا ناجي بمكتبة البلد.. غدا

تستضيف مكتبة البلد، حفل مناقشة وتوقيع رواية "سنوات الجري في المكان" الصادرة عن دار الشروق للكاتبة الروائية نورا ناجي ويناقشها الكاتب عمر المعداوي، وذلك في السابعة مساء غدا الأحد الموافق 5 مارس بمقر مكتبة البلد بوسط القاهرة.

تقدم نورا ناجي عبر روايتها "سنوات الجري في المكان" سيرة استثنائية للحواس، من الرؤية إلى اللمس ومن الذوق إلى الشم إلى السمع، على شرف ثورة طمحت في الذهاب بعيدا إلى ما بعد السماء، غير أنها اكتفت بساقين مغروستين فيما تحت الأرض قائمة بالجري في المكان.

ما بين ثورة ووباء، يحاول خمسة فنانون التقدم للأمام لكنهم يكتشفون أن حياتهم قد توقفت بعد فقدان أحدهم في الميدان.. يفقدون حواسهم فيحاولون استعادتها بالتمسك بالفن والحب والتفاصيل الصغيرة التي تُشكل الحياة.. شخصياتٌ خلقها «واقع يناير»، تشبثت بحلم تحويل مأزق الوجود إلى فن، ومنعطف الثورة إلى أغنية.

في سبيل ذلك صنعت نورا ناجي «رواية نصوص»، فحضرت اللوحة والمسرحية، يوميات الحياة وهلوسات الحلم، فضلًا عن الرواية داخل الرواية، بنص روائي يتجاوز تقنيات السرد التقليدية إلى رحابة التجريب.

وحصدت نورا ناجي جائزة "يحيى حقي" للكتاب الشباب، والتي أسفرت عن فوز رواية "جبل المجازات" لأحمد محمد كامل بالمركز الأول، يليها روايتي "أطياف كاميليا" لنورا ناجي و"الغرفة 304" لعمرو عزت في المركز الثاني مناصفة، فيما حلت روايتي "لون مثالي للغرق" لضحى صلاح و"كسوة جديدة للكعبة" لمجيب الرحمن مدحت في المراكز التالية.

نورا ناجي؛ صحفية وروائية مصرية، من مواليد طنطا سنة 1987. تخرجت في كلية الفنون الجميلة، وتعمل مدير تحرير موقع "نواعم" النسائي، وتنشر مقالاتها في موقع نون ومجلة فنون. عملت محرِّرة لقسم المرأة في عدة صحف ومواقع مصرية وعربية، وصدرت لها ثلاث روايات: "بانا" عام 2014، "الجدار" عام 2016، و"بنات الباشا" عام 2017، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس عام 2018.