طبيب الأهلى يكشف تشخيص إصابة محمد شريف فى مباراة القطن

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد شريف لاعب الفريق تعرض لكدمة في الحوض والضلوع، خلال مشاركته في مباراة القطن الكاميروني التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبوعبلة أن الجهاز الفني فضل خروج شريف بعد إصابته، على أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران القادم للفريق.

وكان محمد شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الأحد استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدوري.