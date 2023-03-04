السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كلمات نجيب محفوظ السر وراء صدور رواية «مالك الحزين» لإبراهيم أصلان.. ما القصة؟

إبراهيم أصلان
إبراهيم أصلان

صدرت أولى روايات إبراهيم أصلان بعنوان "مالك الحزين" عام 1981؛ أي بعد أن استمر فى كتابتها حوالي ثمانية أعوام ونصف تقريباً خلال الفترة من ديسمبر 1972 وحتى أبريل 1981- والتي أُدرجت فيما بعد ضمن قائمة أفضل مئة رواية عربية.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏

الروائية سلوان البري كشفت عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" كواليس صدور رواية "مالك الحزين"؛ قائلة: “في أواخر الستينات قرأ نجيب محفوظ بالصدفة المجموعة القصصية (بحيرة المساء) للكاتب إبراهيم أصلان؛ وأُعجب بها كثيرًا وبدأ بعدها في قراءة مقالاته وعلم أن الرجل موظف بهيئة البريد، فقابله محفوظ وشجعه على التفرغ لعالم الكتابة بعيدًا عن الوظيفة؛ وكتب من أجله توصية لنيل (إجازة التفرغ)”.

غلاف رواية مالك الحزين.png

وتابعت “البري”: "ولمن لا يعلم ماهيتها فقد كانت تلك الإجازة تُمنح لمدة عام من وزارة الثقافة للموظفين في الدولة حتىٰ يتمكنوا من التفرغ للكتابة وكان يُشترط أن تقدم التوصية من كاتب معروف وأن تكون الكتابة في مجال الرواية فقط.. وكان أصلان يهوىٰ كتابة القصص القصيرة؛ وعندما قُبلت الإجازة بتوصية محفوظ أخطرت وزارة الثقافة أصلان أن الإجازة من أجل الرواية فقط وإلا لن يأخذها وبالفعل استجاب لهم أصلان فكانت النتيجة رواية مالك الحزين".

تدور أحداث الرواية في حي إمبابة في القاهرة تحديداً في منطقة الكيت كات، وتدور أحداثها حول عالم مغترب يتغير أبطاله ويعاني كل منهم من همه الخاص واغترابه الخاص، ومع الوقت ندرك أن البطل الحقيقي للرواية هو الحي.

إبراهيم اصلان مالك الحزين أفضل مئة رواية عربية الروائية سلوان البري نجيب محفوظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

مفاجأة عن نصب هوج بول: «الضحايا كانوا عارفين»

رمضان 2023.. الراقصة «لورديانا» مفاجأة الإعلان الرسمي لـ«الكبير أوي 7»

مسئول روسي: أوكرانيا ليست مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول زابوروجيا

سكولكز.. تطبيق يجمع أعضاء المنظمة التعليمية لمشاركة المحتوى فى «شارك تانك»

لماذا أنهى فلاح حياة «محامي الفيوم» في 3 ثوان؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية