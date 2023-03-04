«رمضان 2023».. خالد النبوى ينشر البوستر الرسمى لمسلسل رسالة الإمام

يخوض النجم خالد النبوى دراما رمضان هذا العام بمسلسل "رسالة الإمام"، وهو عمل درامي تاريخي متكامل، حيث قررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير.

ونشر خالد النبوى على صفحته الشخصية على الفيس بوك بوستر بصورته وظهر مرتديًا جلبابًا أبيض وعمامة وكتب علي الصورة :"ما طار طير وارتفع .. إلا كما طار وقع .. #رسالة_الإمام #خالد_النبوى إنتاج: سعدى-جوهر MEDIA HUB سيناريو وإشراف على الكتابة: محمد هشام عبية إخراج: الليث حجو رمضان ٢٠٢٣".

قصة مسلسل "رسالة الإمام"

يتناول المسلسل سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه وبين الحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

أبطال مسلسل "رسالة الإمام"

يشارك في بطولة المسلسل بخلاف خالد النبوي، أروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.