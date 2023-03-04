السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العدل جروب» تطرح البوستر الدعائى الأول لمسلسل «عملة نادرة»

عملة نادرة
عملة نادرة

طرحت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه خلال  الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "عملة نادرة" دراما صعيدية بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

مسلسل "عملة نادرة"

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

شركة العدل جروب عملة نادرة نيللي كريم الموسم الرمضاني 2023 دراما صعيدية فريدة سيف النصر

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