خالد الجندى: أيام الاحتياج والفقر تثير الفخر كما علمنا سيدنا النبى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخجل من فقره، مستدلًا بأن أحد الأشخاص عندما رأى النبي ارتعد، فربت النبي على كتفه وقال له: "هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد "اللحم المجفف" بمكة".

النبي علمنا ألا نخجل من الصعوبات

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخجل من أيام الصعوبات والفقر وقلة المال في حياته وأنها تثير الفخر، لأنها لم تقتل فيه عزة النفس والثقة في الله.

وتابع الجندي أن كلامه سيأخذه أعداء الوطن والقطيع، على أنه يحضر الناس للفقر ويجهزهم الأيام المقبلة، ويبرر للحكومة ما هو قادم، مؤكدًا أنه برىء من كل ذلك، لأن الغنى والفقر موجود في كل العالم.

وأشار إلى أنه أعجب بالرئيس الراحل أنور السادات، عندما قال إنه كان يعمل تباعًا على سيارة نقل إلى أن وصل ليكون الرئيس الأسطوري لمصر، وكذلك الدكتور العالم فاروق الباز، عندما أكد أنه كان يعمل نقاشًا لكي يصل لما هو فيه الآن في وكالة ناسا للفضاء.