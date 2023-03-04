وكيل «تعليم الغربية» يشهد مهرجان العروض الرياضية بشرق طنطا

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات مهرجان العروض الرياضية، الذي تنظمه الإدارة التعليمية بشرق طنطا، والمُقام بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض، والسلام الوطني، والقرآن الكريم، وخلال كلمته، قدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة، ومدير إدارة الخدمات، وتوجيه التربية الرياضية، والمدارس المشاركة في المهرجان، على العروض المتميزة، والتنظيم الجيد، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

كما شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مؤتمر وورشة عمل "وضع آليات لتفعيل نتائج مؤتمر المناخ " للقضاء على الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والذي تنظمه إدارة زفتى التعليمية، بنادي المعلمين بزفتى، وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لتنظيم المؤتمر وورشة العمل، والذي يهدف إلى وضع آليات لتفعيل نتائج مؤتمر المناخ، للقضاء على الآثار السلبية للتغيرات المناخية، واهتمام الدولة لتفعيل توصيات مؤتمر المناخ COP27، والذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي، بمدينة شرم الشيخ.

وخلال المؤتمر، تم تقديم مقدمة عن التغيرات المناخية، كما تم عرض موضوع ما بعد مؤتمر المناخ، ثم عرض موضوع عن التغيرات المناخية والزلازل، ثم ورشة عمل عن وضع آليات لتفعيل توصيات مؤتمر المناخ.