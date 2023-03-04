السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة والتعديات بالمنصورة (صور)

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وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل الحزم لكل أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

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وتابع رئيس حي غرب المنصورة محمد أمين الدمرداش، اليوم السبت، مع أحمد عرفة، نائب رئيس حي غرب المنصورة، وفخري عبدالقادر، مدير الإعلانات، رفع كل الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والمنتهى ترخيصها بمنطقة شارع الجمهورية والمشاية السفلية.

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يأتي ذلك في إطار التصدي لكل أشكال التعديات والمخالفات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

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فيما شدد رئيس حي غرب المنصورة على أنه لن يُسمَح بأي تراخٍ أو استثناءات في رفع كل أشكال المخالفات الكائنة بالحي، لافتًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية.

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ووجّه إدارة الإشغالات وإدارة الإعلانات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، حتى يستشعر المواطن الفارق.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أيمن مختار

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