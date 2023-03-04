السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل عصابي لترويج المخدرات في السلام لمحكمة الجنايات

هيروين
هيروين

أحالت نيابة السلام اليوم السبت، تشكيلًا عصابيًا مكونا من 3 عاطلين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ترويج المخدرات على عملائهم من المدمنين، متخذين من دائرة القسم مكانًا لهم لتوريج السموم.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جرامًا – 3 هواتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإدارة العامة لمباحث القاهرة النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا ترويج المخدرات قسم شرطة السلام أول قسم شرطة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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