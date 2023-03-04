السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ستيرلينج وهافيرتز يقودان هجوم تشكيل تشيلسي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي، استعدادًا لمواجهة ليدز يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ليدز يونايتد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ويسلي فوفانا – كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيل

خط وسط الملعب: روبن إيرا لوفتس-تشيك - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فرنانديز  - بنيامين بن تشيلويل

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينج – جواو فليكس – كاي هافيرتز

 

ترتيب تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

بينما يتواجد فريق ليدز يونايتد حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، خلف وست هام يونايتد صاحب المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.

تراجع أداء تشيلسي في الموسم الحالي 2022-2023

ويُعاني فريق تشيلسي من تراجع النتائج بشكل كبير هذا الموسم، حيث يبتعد عن المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كذلك يُعاني الفريق في دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج". 

الأمر الذي يُهدد منصب جراهام بوتر، كمدير فني لفريق تشيلسي، ليقترب من الرحيل عن النادي اللندني في حال استمرار تراجع النتائج، بعدما قاد الفريق في 26 مباراة حتى الآن.

وكان جراهام بوتر قد تولى مسئولية تدريب فريق تشيلسي، في شهر سبتمبر الماضي، خلفًا لنظيره الألماني توماس توخيل الذي أُقيل من منصبه.

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وائل لطفي

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