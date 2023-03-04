السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير تغيرات مناخية يكشف أسباب الجفاف فى أوروبا (فيديو)

الجفاف
الجفاف

قال المهندس صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية ومنسق اتفاقية تغير المناخ الأسبق، إن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ حذرت من التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ.

وأضاف عثمان، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك العديد من التقارير المذكورة التي تؤكد أن الأحداث الجوية الجامحة سوف تزداد في تكرارها وشدتها، نتيجة لزيادة متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية.

ونوه خبير التغيرات المناخية ومنسق اتفاقية تغير المناخ الأسبق بأن هذه التغيرات تختلف من بقعة لبقعة بالكرة الأرضية، نظرًا للاختلافات الجغرافية، وبالتالي يحدث جفاف في بعض مناطق الدول الأوروبية، وفيضانات في مناطق أخرى، وأيضًا موجات حارة.

ولفت خبير التغيرات المناخية ومنسق اتفاقية تغير المناخ الأسبق إلى أن هذه التأثيرات المختلفة تؤدي إلى خلل في كل النظم البيئية والطبيعية، وبالتالي تؤثر على نظم إنتاج الغذاء، مما يتسبب في نقص الغذاء وانتشار الأمراض.

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