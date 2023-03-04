السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل عصابى سرق سيارة شركة أدوية للمحاكمة الجنائية

جريدة الدستور

أمرت نيابة مايو وحلوان الجزئية، اليوم السبت، بإحالة تشكيل عصابي بتهمة السطو على سيارة محملة بالأدوية حال سيرها بمدينة 15 مايو، للمحاكمة الجنائية.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من مسئول شركة أدوية، مفاده قيام 3 أشخاص، مستقلين سيارة نصف نقل حمراء اللون، باعتراض طريق السيارة الخاصة بالشركة حال سيرها بدائرة القسم، وهددوا السائق المندوب بالقتل، واستولوا على شحنة الأدوية ولاذوا بالفرار.

وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة العامة التحقيقات.

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