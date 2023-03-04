مدير الطب البيطرى بكفر الشيخ يتفقد لجان تحصين الماشية

تفقد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لجان التحصين بنطاق إدارة كفرالشيخ، للتأكد من سلامة إجراءات التحصين، وتوعية المربين بأهمية التأمين علي الماشية، في أول أيام الحملة القومية لتحصين الماشية بكفر الشيخ، ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، إضافة لأعمال الترقيم.



وبدأت الحملة، اليوم السبت، لتحصين 212 ألف رأس ماشية، من بينهم 119 ألفًا و157 أبقارًا، و54 ألفًا و348 جاموسًا، و340 ألفًا و31 أغنامًا، و4 آلاف و433 ماعزًا، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية، لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن المديرية وكل الإدارات تشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأشاد بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشدًا المربين سرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال التحصين والترقيم.

ولفت إلى أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي، ويتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربين، موجهًا بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.

ونوه بأنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربيين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.