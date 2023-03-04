محافظ أسيوط: ترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ترشيد الانقاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام، مشددًا على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة، ومنار غالى مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة، وولاء صلاح مديرة وحدة الإيرادات وصندوق الخدمات بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء.

وتضمن الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الايرادات بجميع مراكز واحياء المحافظة وكل المشروعات والقطاعات لتعظيم الاستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية موارد المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير.

ولفت إلى أهمية دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وأشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق بكل أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم الموارد بالتنسيق مع كل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحصيل الإيرادات المالية المختلفة، واهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين.

ونوه إلى المحافظة وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماع ترشيد الانفاق (5)

اجتماع ترشيد الانفاق (2)

اجتماع ترشيد الانفاق (3)

اجتماع ترشيد الانفاق (4)