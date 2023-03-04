هكذا روجت نيللى كريم لـ عملة نادرة عبر مواقع التواصل

تواصل النجمة نيللي كريم تصوير دورها في مسلسلها الرمضاني الجديد «عملة نادرة» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب، والمقرر عرضه بشكل حصري عبر قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

وحرصت النجمة نيللي كريم على الترويج لمسلسلها الجديد "عملة نادرة" الذي تقدمه باللون الصعيدي خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجديد للمرة الأولى، فخلال الساعات الماضية وأثناء التصوير في محافظة الأقصر بصعيد مصر نشرت فيديو من الجولة أثناء جولة نيلية على أحد المراكب ونشرت فيديو لها بالزي الصعيدي وهو ما تفاعل مع عدد كبير من الجمهور بشكل كبير.

ونشرت نيللي مجموعة كبيرة من الصور من كواليس العمل الجديد بالزي الصعيدي، وهو ما أعجب الجمهور بشكل كبير وتفاعل الجمهور مع نشرها للبرومو الرسمي للمسلسل الجديد.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة بطولة عدد كبير من النجوم، بطولة كل من "الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، چومانا مراد، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور"، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

ومن المقرر أن تقدم نيللي خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا عن أدوارها السابقة من خلال شخصية نادرة التي تسعى لإعادة حق ابنها بعد وفاة زوجها.