مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث أثناء تركيب لمبة إضاءة بالشرقية

لقي مواطن مصرعه متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب لمبة إضاءة أمام منزله بنطاق مركز ههيا محافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة ههيا، يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزي، بوصول "أحمد. ع"، مقيم بقرية تابعة لمركز ههيا، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية والتحقيقات، عن أنه أثناء قيام الشاب بتركيب لمبة إنارة أمام منزله، سقط من الطابق الثالث أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بنزيف بالرئة وكسور متعددة بالضلوع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.