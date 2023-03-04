حريق يلتهم 20 طن أقمشة فى مصنع ملابس بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب في مصنع ملابس بقرية الببلاوية التابعة لمركز بلقاس دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما أسفر الحريق عن احتراق 20 طن أقمشة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بنشوب حريق هائل في مصنع ملابس داخل شقة بقرية البيلاوية التابعة للوحدة المحلية لمنشأة بسنديلة.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى شقة ملك مواطن يدعى السيد عبدالله سند، ومقام على مساحة 100متر بالطابق الثالث وهو عبارة عن مصنع ملابس ومخزن للأقمشة، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمبانى المجاورة.

فيما أسفر الحريق عن احتراق محتويات المكان بالكامل وحوالي 20 طنًا من القماش، كما كشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.