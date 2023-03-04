كريم عبدالتواب يكشف كواليس فوزه بذهبية ببطولة فزاع لألعاب القوى الباراليمبية

كشف كريم محمود عبدالتواب، كواليس حصد ذهبية سباق 100 متر ببطولة فزاع الدولية لألعاب القوى الباراليمبية.

وقال عبد التواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن البطولة شارك فيها 800 لاعب من 66 دولة، واللعبة الأساسية بالنسبة لي هي سباق الـ100 متر، وستكون موجودة في المنافسات ببطولة العالم في شهر يوليو، وأوليمبياد باريس للعام المقبل.

وأضاف: «نلعب هناك فئات كثيرة في البطولة مثل المكفوفين والمصابين بالشلل النصفي وغيرها من الإعاقات وأنا أحمد الله عزّ وجلّ على هذا الإنجاز».

وتابع: «فترة التدريب لم تكن كافية لي، والدكتور أسامة فؤاد شارك بقوة معي في فترة الإعداد، لأنني كنت قد حصلت على ميداليتين فضيتين في دولة المغرب قبل شهر، كما كسرت رقم الـ200 متر في بطولة فزاع».

وعن فوزه بالميدالية الذهبية قال: «هذه الميدالية غالية جدًا على قلبي، وبالنسبة لوجودي في المركز الثالث على مستوى العالم في الترتيب العام أمر مشرف للغاية، أما الفائز بالفضية فهو المصنف الثاني عالميًا في سباق الـ100 متر».