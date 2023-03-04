استشاري يوضح الفرق بين السمنة وزيادة الوزن (فيديو)

قال الدكتور عماد حلمي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن هناك توجه عالمي بالتوعية عن السمنة، خاصة أنه مرض منتشر ويتسبب في العديد من المضاعفات والأمراض المصاحبة للسمنة كالضغط والسكري.

ولفت حلمي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، إلى أن تعريف السمنة هو زيادة نسبة الدهون في الجسم بما يزيد عن ٣٠٪ من وزن الجسم، موضحًا أن ما دون ذلك يسمى زيادة في الوزن.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أن الاستخدام الزائد للميزان بتسبب في الإصابة بالإحباط لمريض السمنة، ناصحًا باستخدام الميزان مرة واحدة في الأسبوع.

وأكد استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أن عمليات التكميم ضرورية لمن تزيد نسبة الدهون في أجسامهم لأكثر من ٤٠٪ من وزن الجسم أو لمن يعانون من أمراض مزمنة، ولكن لا يجب القيام بعمليات التكميم بسبب عدم القدرة على فقدان الوزن فقط.

ونوه استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، بأن الآثار الجانبية لعمليات التكميم تؤثر بشكل كبير على حياة مريض السمنة، وقد تتسبب في عدد من المشاكل الغذائية للمريض من أشهرها مشاكل عدم القدرة على شرب المياه بشكل سليم.