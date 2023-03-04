6 مصابين إثر انقلاب تروسيكل بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل، بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهد طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، حادث انقلاب تروسيكل، بعد قرية الكعاي باتجاه القاهرة، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 6 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا، بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمنزل بقرية منشأة طنطاوي، بمركز سنورس، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.