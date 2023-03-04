السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفضة في الأسواق اليوم 4/3/2023

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة اليوم السبت 4 مارس 2023، استقرارًا ملحوظًا حيث جاءت كالتالي:

أسعار الفضة اليوم السبت:

أسعار أونصة الفضة اليوم 644.662 جنيه.

جرام الفضة النقية عيار 999 يسجل اليوم عند سعر20.68 جنيه.       

الفضة البريطانية عيار 925 يسجل سعراليوم 19.84 جنيه.

الفضة الإسترليني عيار 925 يسجل سعر اليوم 19.15 جنيه للجرام.

أسعار فضة العملات عيار 900 عند سعر اليوم 18.64 جنيه.

فضة المجوهرات عيار 800 تسجل سعر 16.56جنيه.

الفضة عيار 880 يسجل سعر 18.22 جنيه للجرام .

أسعار سبائك الفضة شراء جديد 999 اليوم.

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم  عند 27.57 جنيه.

أسعار أونصة الفضة شراء  جديد 850.954 جنيها.

أسعار سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,362.76 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 100 جرام  شراء جديد 2,715.16 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,181.60 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,373.37 جنيه.

سعر سبيكة الفضة 500 جرام  شراء جديد 12,622.39 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو شراء  جديد  24,871.70 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم

وسجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 20.54 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 638.941 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,027.12 جنيه.

وقد سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,054.25 جنيه.       

بينما سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,108.50 جنيه.           

سبيكة الفضة 250 جرام إعادة بيع اليوم 5,135.62 جنيه.           

سعر الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 10,271.25جنيه.         

سبيكة الفضة 1 كيلو  إعادة بيع اليوم 20,542.49 جنيه.       

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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