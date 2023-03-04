«زيادة عن مرتبها».. أهالي دمياط يحتفون بممرضة أعادت 2 مليون جنيه

احتفى أهالي محافظة دمياط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة ممرضة تعمل في وحدة صحية في إحدى قرى كفر سعد، والتي أعادت مبلغ ٢ مليون جنيه في حسابها أثناء استلامها مرتبها الشهري.

وضربت الممرضة ياسمين عبد المحسن محمد جمعة، ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي، مركز كفر سعد دمياط، التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، مثالا في الأمانة والنزاهة، إذ اكتشفت أثناء سحب راتبها الشهري من إحدى ماكينات السحب الآلي، بوجود مبلغ مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه زيادة عن راتبها الشهري.

تقدمت الممرضة ببلاغ بالواقعة في الإدارة الصحية والحسابات، وتوجهت بصحبة محاميها وحررت محضرا في مباحث الأموال العامة بمديرية الأمن في دمياط لإثبات الواقعة وإعادة الأموال الزيادة، حيث حررت محضر بواقعة عثورها على مبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا في حسابها الشخصي بينما كانت تقوم بصرف راتبها الشهري، تحت رقم 885 لسنة 2023 إداري كفر سعد، وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتسليمها الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما توجهت ياسمين عبد المحسن محمد جمعة، ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي مركز كفر سعد دمياط التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، فوجئت أثناء قيامها بصرف الراتب الخاص بها من ماكينة السحب الآلي بوجود مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصى، فقامت بإبلاغ المسئولين بالإدارة الصحية والحسابات وتوجهت بصحبة محاميها أحمد عيد عبد الكريم لعمل محضر بمباحث الأموال العامة.

وقال محامي الممرضة إنه تم تحرير محضر بالواقعة أمام رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، ورئيس مباحث كفر سعد، تحت رقم 885 لسنة 2023 إدارى كفر سعد، وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.