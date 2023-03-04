السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زيادة عن مرتبها».. أهالي دمياط يحتفون بممرضة أعادت 2 مليون جنيه

الممرضة
الممرضة

احتفى أهالي محافظة دمياط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة ممرضة تعمل في وحدة صحية في إحدى قرى كفر سعد، والتي أعادت مبلغ ٢ مليون جنيه في حسابها أثناء استلامها مرتبها الشهري.

وضربت الممرضة ياسمين عبد المحسن محمد جمعة، ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي، مركز كفر سعد دمياط، التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، مثالا في الأمانة والنزاهة، إذ اكتشفت أثناء سحب راتبها الشهري من إحدى ماكينات السحب الآلي، بوجود مبلغ مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه زيادة عن راتبها الشهري.

تقدمت الممرضة ببلاغ بالواقعة في الإدارة الصحية والحسابات، وتوجهت بصحبة محاميها وحررت محضرا في مباحث الأموال العامة بمديرية الأمن في دمياط لإثبات الواقعة وإعادة الأموال الزيادة، حيث حررت محضر بواقعة عثورها على مبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا في حسابها الشخصي بينما كانت تقوم بصرف راتبها الشهري، تحت رقم 885 لسنة 2023 إداري كفر سعد، وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتسليمها الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما توجهت ياسمين عبد المحسن محمد جمعة، ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي مركز كفر سعد دمياط  التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، فوجئت أثناء قيامها بصرف الراتب الخاص بها من ماكينة السحب الآلي بوجود مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصى، فقامت بإبلاغ المسئولين بالإدارة الصحية والحسابات وتوجهت بصحبة محاميها أحمد عيد عبد الكريم لعمل محضر بمباحث الأموال العامة.

وقال محامي الممرضة إنه تم تحرير محضر بالواقعة أمام رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، ورئيس مباحث كفر سعد، تحت رقم 885 لسنة 2023 إدارى كفر سعد، وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.

ممرضة دمياط كفر سعد محافظ دمياط محافظة دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4-3-2023 في منتصف التعاملات

حملات مكبرة لإزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف بأحياء الإسكندرية

محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بكفر الزيات

محطات الزلازل تُسجّل 4 هزات أرضية فى مصر والسعودية وتركيا

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس