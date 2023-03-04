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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-3-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ومحبين كرة القدم أبرز اللقاءات بالدوريات العالمية، ويكثر التساؤل عن مواعيد مباريات اليوم السبت 4-3-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، والكثير ينتظر موعد مباريات كل فريق ينتمي له.

 مواعيد مباريات اليوم السبت 4-3-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض الدستور مواعيد المباريات الخاصة في يوم السبت الموافق 4-3-2023، وذلك أشهر الدوريات العالمية وهم، “الدوري الإنجليزي”  الدوري الإيطالي والإسباني والدوري الفرنسي والألماني والدوري السعودي، وكذلك القنوات الناقلة في كل مباراة، بالإضافة لمواعيد هذه المباريات وذلك بتوقيت جرينتش.

جدول مباريات الدوري الكويتي - الجولة 17 
17:00 - فريق السالمية - فريق الجهراء - كويت سبورت.
19:30 - فريق الكويت - فريق النصر - على قناة كويت سبورت.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 26
15:30 - فريق مانشستر سيتي - فريق نيوكاسل يونايتد - على قناة beIN Sports 1 HD Premium - حسن العيدروس. 
18:00 - فريق آرسنال - فريق بورنموث -  على قناة beIN Sports 1 HD Premium - عصام الشوالي.
18:00 - فريق تشيلسي - فريق ليدز يونايتد - beIN Sports 2 HD Premium - حفيظ الدراجي.
18:00 - فريق وولفرهامبتون - فريق توتنهام هوتسبير - وتكون على قناة beIN Sports 3 HD Premium - خليل البلوشي.

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 24 
23:00 - فريق أتلتيكو مدريد - فريق إشبيلية - وتكون على قناة beIN Sports 1 HD - علي محمد علي.

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 25 
22:45 - فيورنتينا - فريق ميلان - على قناة AD SPORTS Premium 1 - محمد الشامسي.

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موعد مباريات الدوري الفرنسي - الجولة 26
23:00 - فريق باريس سان جيرمان - فريق نانت - على قناة beIN Sports 1 HD Premium - جواد بدة.

موعد مباريات الدوري الألماني - في الجولة 23 
20:30 - فريق شتوتجارت - فريق بايرن ميونيخ - على قناة beIN Sports 1 HD Premium - خالد الحدي.

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة مباريات

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