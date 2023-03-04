المجموعة القصصية «جنوب بلا شمال» لتشارلز بوكوفيسكى على طاولة المركز الدولى للكتاب

المجموعة القصصية "جنوب بلا شمال" لتشارلز بوكوفيسكي، محور الأمسية التي يستضيفها، المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، في الخامسة من مساء اليوم السبت.

وتأتي الأمسية ضمن فعاليات فريق المناقشة، لمناقشة الأعمال الإبداعية السردية الروائية والقصصية، ويناقش المجموعة أعضاء فريق المناقشة، ويديرها القاص أحمد حلمي.

والكاتب تشارلز بوكوفيسكي، روائي وقاص وشاعر أمريكي من أصل ألماني، انتقل إلى أمريكا وعاش فيها وعمل بوظائف كثيرة لدعم نفسه أثناء الكتابة، نشر قصته القصيرة الأولى عندما كان بعمر الـ24، وبدأ بكتابة الشعر عندما كان بعمر الـ35، عام 1959 نشر كتابه الشعري الأول.

ووصل بوكوفسكي الكتابة، فنشر أكثر من 45 كتابًا بما في ذلك الشعر والقصص القصيرة والروايات.

تتناول أعماله الحياة العادية للفقراء الأمريكيين، والعمل والكحول والعلاقات مع النساء وغيرها، كتب بوكوفسكي آلاف القصائد، ومئات القصص القصيرة وست روايات، في نهاية المطاف كان له أكثر من 60 كتابًا.

المجموعة القصصية "جنوب بلا شمال" لتشارلز بوكوفيسكي

ومن إحدي قصص مجموعة "جنوب بلا شمال" لتشارلز بوكوفيسكي، والمعنونة بـ"وحدة" نقرأ: «كانت "إدنا" تسير في الشارع وهي تحمل حقيبتها الخاصة بالبقالة، عندما مرت بالسيارة، رأت لافتة علي النافذة الجانبية مكتوب عليها: "مطلوب امرأة".

توقفت، وجدت قطعة كرتونية كبيرة ملصقة علي النافذة، أغلب حروفها مطبوعة بالآلة الكاتبة، لم تستطع قراءتها من مكان وقوفها علي الرصيف، استطاعت أن تري الحروف الكبيرة فقط: "مطلوب امرأة".

كانت سيارة جديدة باهظة الثمن، داست "إدنا" على العشب محاولة قراءة الجزء المطبوع: رجل في التاسعة والأربعين من عمره، مطلق، يرغب في لقاء امرأة بغرض الزواج، يجب أن تكون بين الخامسة والثلاثين والرابعة والأربعين من العمر، تحب مشاهدة التلفاز والرسوم المتحركة، تجيد الطهي، أعمل محاسبًا في وظيفة مضمونة، أملك رصيدًا في المصرف، أحب النساء اللاتي تميل أجسادهن إلى الامتلاء».