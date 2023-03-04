السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المجموعة القصصية «جنوب بلا شمال» لتشارلز بوكوفيسكى على طاولة المركز الدولى للكتاب

جنوب بلا شمال لتشارلز
"جنوب بلا شمال" لتشارلز بوكوفيسكي

المجموعة القصصية "جنوب بلا شمال" لتشارلز بوكوفيسكي، محور الأمسية التي يستضيفها، المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، في الخامسة من مساء اليوم السبت.

وتأتي الأمسية ضمن فعاليات فريق المناقشة، لمناقشة الأعمال الإبداعية السردية الروائية والقصصية، ويناقش المجموعة أعضاء فريق المناقشة، ويديرها القاص أحمد حلمي.

والكاتب تشارلز بوكوفيسكي، روائي وقاص وشاعر أمريكي من أصل ألماني، انتقل إلى أمريكا وعاش فيها وعمل بوظائف كثيرة لدعم نفسه أثناء الكتابة، نشر قصته القصيرة الأولى عندما كان بعمر الـ24، وبدأ بكتابة الشعر عندما كان بعمر الـ35، عام 1959 نشر كتابه الشعري الأول.

ووصل بوكوفسكي الكتابة، فنشر أكثر من 45 كتابًا بما في ذلك الشعر والقصص القصيرة والروايات.

تتناول أعماله الحياة العادية للفقراء الأمريكيين، والعمل والكحول والعلاقات مع النساء وغيرها، كتب بوكوفسكي آلاف القصائد، ومئات القصص القصيرة وست روايات، في نهاية المطاف كان له أكثر من 60 كتابًا.

المجموعة القصصية "جنوب بلا شمال" لتشارلز بوكوفيسكي

ومن إحدي قصص مجموعة "جنوب بلا شمال" لتشارلز بوكوفيسكي، والمعنونة بـ"وحدة" نقرأ: «كانت "إدنا" تسير في الشارع وهي تحمل حقيبتها الخاصة بالبقالة، عندما مرت بالسيارة، رأت لافتة علي النافذة الجانبية مكتوب عليها: "مطلوب امرأة".

توقفت، وجدت قطعة كرتونية كبيرة ملصقة علي النافذة، أغلب حروفها مطبوعة بالآلة الكاتبة، لم تستطع قراءتها من مكان وقوفها علي الرصيف، استطاعت أن تري الحروف الكبيرة فقط: "مطلوب امرأة".

كانت سيارة جديدة باهظة الثمن، داست "إدنا" على العشب محاولة قراءة الجزء المطبوع: رجل في التاسعة والأربعين من عمره، مطلق، يرغب في لقاء امرأة بغرض الزواج، يجب أن تكون بين الخامسة والثلاثين والرابعة والأربعين من العمر، تحب مشاهدة التلفاز والرسوم المتحركة، تجيد الطهي، أعمل محاسبًا في وظيفة مضمونة، أملك رصيدًا في المصرف، أحب النساء اللاتي تميل أجسادهن إلى الامتلاء». 

تشارلز بوكوفيسكي المجموعة القصصية جنوب بلا شمال علي طاولة المركز الدولي للكتاب فريق المناقشة القاص أحمد حلمي

مواد متعلقة

الكاتبة جمال حسان: الحرية الحقيقية للكاتب تتحقق مع الوعى الجمعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة المرتبات والمعاشات؟

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

تفاصيل مقتل محام على يد جاره لمنعه الأخير من التعدى على والدته فى الفيوم (فيديو)

القبض على ربة منزل وصديقها لقتلهما ابنتها ودفنها بمقلب قمامة فى الهرم

حظك اليوم السبت 4 مارس 2023 لمواليد الأبراج النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟