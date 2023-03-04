السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لاتسيو يُوقف سلسلة انتصارات نابولى فى الدورى الإيطالى

لاتسيو يهزم نابولي
لاتسيو يهزم نابولي

أوقف فريق لاتسيو سلسلة انتصارات نابولي وتغلب عليه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماتياس فيتشينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد نابولي عند65 نقطة في صدارة الترتيب.

وهذه هي الخسارة الأولى لنابولي بعد ثماني انتصارات متتالية وهي الخسارة الثانية للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في مباراتين.

في المقابل أصبح هذا الفوز هو الرابع عشر للاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست.

لاتسيو نابولى الدورى الايطالى ماتياس فيتشينو موسم 2022

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