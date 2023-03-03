كواليس اشتباك زيزو مع جماهير الزمالك بعد التعادل مع بيراميدز

دخل أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في اشتباك مع جماهير القلعة البيضاء التي تواجدت في مدرجات ملعب "الدفاع الجوي" عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع نظيره بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

وأثناء خروج زيزو من ملعب المباراة، وجّه أحد مشجعي الزمالك اللوم على اللاعب بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.

وتطور الأمر إلى اشتباكات لفظية بين الطرفين، قبل أن يتدخل لاعبو الزمالك لإنهاء الأزمة.

وقال أحد الجماهير للاعب عقب انتهاء الأزمة: "غور في داهية".



