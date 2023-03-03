النائب هشام سعيد يكشف مفاجأة عن تطبيق «هوج بول»

قال النائب هشام سعيد إن تطبيق "هوج بول" ظهر لأول مرة في أغسطس الماضي، ونجح في 6 أشهر فقط في جمع 6 مليارات جنيه من المواطنين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن النصب على المواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه بحث حول "هوج بول"، واكتشف أن التطبيق له عضو منتدب، ولديه سجل تجاري ساري حتى عام 2028، وله عنوان وسجل تجاري.

وتابع: "هل من المنطق أن تنتشر المنصة بهذا الشكل في وقت قياسي وتجمع هذا الكم من الأموال؟، وأرى أن طرق النصب أخذت شكل احترافي على الإنترنت ويجب التصدي لظاهرة المستريحين".

وأردف: "بحسي الوطني تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان عشان نشوف ايه الإجراءات التي من الممكن أن نأخذها، ونضع خطوات احترازية عشان تمنع انتشار هذه الظاهرة".