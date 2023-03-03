الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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على الدين هلال: الحرب الأوكرانية مليئة بجوانب خفية دفعت الكثيرين للحياد

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلاقات السياسية، إن روسيا وأمريكا يدركان أن لكل فعل رد فعل، أي أنه في حال قامت روسيا بعمل تغيير نوعي في السلاح المستخدم فسوف تقوم أمريكا بالرد مباشرًة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد “هلال” خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حدودا وقيودا غير معلنة حتى الآن، في الحرب الروسية الأوكرانية، ولهذا مازالت بعض الدول الغربية تتخذ موقف الحياد من الحرب الروسية ألأوكرانية مثل فرنسا التي تدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ولكنها مازالت تطالب بالحوار.

التنافس الصيني الأمريكي 

وأضاف أن الصين هي التحدي الحقيقي الذي تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الصين تدرك حجم الفجوة في علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتيجة هذا الإدراك أصبحت الصين تنافس بقوة في الكثير من القطاعات المختلفة مثل قطاع الرقمنة والفضاء.

علي الدين هلال أستاذ العلاقات السياسية القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية التحدي الصيني الأمريكي

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