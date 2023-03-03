الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة» تطلق النسخة التاسعة من مسابقة «كنوز مصرية»

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، اليوم الجمعة، أولى فعاليات مسابقة "كنوز مصرية"، في نسختها التاسعة، بمشاركة 155 فريقا من الطلائع من محافظات الجمهورية، والتي تستمر فعالياتها حتى 21 مارس الجاري.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة- في بيان لها، أنه حضر الفعاليات المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء جيهان حنفي، مدير عام البرامج والأنشطة هالة عثمان، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الفرق الفنية بإدارة المسابقات، بالإضافة إلى الإعلامي كمال عامر.

وتتضمن مجالات التسابق (الفن التعبيري- الموسيقى النحاسية- الموسيقى الوترية- الكورال- فنون المسرح- فن الارتجال).

وتهدف المسابقة إلى الرعاية الكاملة للطلائع وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة، إتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة فيما بينهم، تنمية الوعي الثقافي لديهم من خلال مشاركتهم في الاحتفالات التي تقام في المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى تنمية الذوق الفني والحس المرهف لهم، وإكسابهم مهارات ومعارف مختلفة ثقافيا وفنيا وتأهيلهم ليصبحوا قادة الغد.

وزارة الشباب والرياضة البرامج كنوز مصرية محافظات الجمهورية تنمية النشء الفن التعبيري

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