رسميا.. بايرن ميونخ يجدد عقد تشوبو موتينج حتى 2024

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد المهاجم إيريك ماكسيم تشوبو موتينج حتى يونيو 2024.

وانضم تشوبو موتينج لبايرن قادما من باريس سان جيرمان ، للفريق في 2020 كلاعب احتياطي للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي. ومنذ رحيل المهاجم البولندي عن بايرن، أصبح المهاجم الكاميروني هو اللاعب الأساسي، وحاليا يتصدر ترتيب هدافي الفريق بتسجيله 15 هدفا في 24 مباراة هذا الموسم.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية :" تشوبو فنان عندما تكون الكرة في حوزته، وقدم عروضا جيدة للغاية في السنوات الأخيرة. ساعدنا في النصف الأول من الموسم لملء الفراغ الذي كان لدينا في مركز المهاجم الصريح".

وأضاف تشوبو موتينج : "سعيد للغاية أن بإمكاني مساعدة الفريق كثيرا. الوضع بأكمها صحيح في بايرن ميونخ. لا يوجد أي سبب لتغيير أي شيء".

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، ويلتقي الفريق مع شتوتجارت غدا السبت.

