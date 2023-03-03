من حمية داش للصيام المتقطع.. أشهر أنظمة الدايت باليوم العالمي للسمنة

السمنة هي وباء في العالم وفقًا لآخر تصنيف لمنظمة الصحة العالمية، حيث تضع هذه الحالة الناس في خطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية تخصيص يوم الرابع من مارس كل عام، يومًا لمحاربة السمنة والتوعية بمخاطرها.

يعد اتخاذ قرار بشأن نظام غذائي جديد أمرًا مهمًا، وقد يكون من الصعب اختيار النظام الغذائي المناسب لك، حيث يجب على المرء أن يتذكر أن فقدان الوزن الصحي هو التزام يستغرق وقتًا، وفقًا لما ذكره موقع « prevention»، ففي السطور التالية نسلط الضوء على أشهر الحميات الغذائية التي تساعدك على فقدان الوزن.

حمية البحر الأبيض المتوسط:

يأتي هذا النظام الغذائي باستمرار في المقدمة، وهناك عدة أسباب لذلك، فهو نظام غني بالألياف، وهو أمر رائع لتحسين عملية الهضم، كما إنه مفيد أيضًا لصحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

أشار الخبراء، أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غني بالدهون الصحية و يميل إلى أن يكون منخفضًا في الدهون غير المشبعة، مما يشجعك على ملء الأطعمة الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية والاستفادة من الخيارات غير الصحية.

حمية داش:

تم تصميم النظام الغذائي منخفض الصوديوم لوقف ارتفاع ضغط الدم، كطريقة لمساعدة الأشخاص على التحكم في ضغط الدم دون استخدام الأدوية، على الرغم من أن بعض الكتب استخدمته كأساس لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

تركز حمية داش، على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم ويحد من الدهون المشبعة والكوليسترول الغذائي.

وجدت دراسة حديثة أجريت على كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة أن أولئك الذين اتبعوا نظام داش الغذائي فقدوا الوزن وقللوا من الدهون في الجسم، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

الحمية النباتية:

يتجنب النباتيون جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض والعسل، في حين أن الكثيرين يختارون أسلوب الحياة هذا لأسباب أخلاقية أو بيئية، فإن بعض الناس يتطلعون إلى النظام الغذائي النباتي لفقدان الوزن أيضًا.

ومع العصر الجديد للحوم النباتية، أصبح تناول اللحوم النباتية أسهل من أي وقت مضى، فمجرد اتباعك لنباتي لن يساعدك على إنقاص الوزن، فإذا كنت تأكل طعامًا نباتيًا عالي الجودة ، مثل الخضر الورقية والبروتينات النباتية، فيمكنك أن تفقد وزنًا أكبر من النباتيين.

الصيام المتقطع:

هناك عدة طرق مختلفة لتنفيذ خطة الصيام المتقطع، حيث يأكل بعض الأشخاص ما يريدون 5 أيام في الأسبوع، ثم يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، وفي اليومين الآخرين ؛ والبعض الآخر يقصر تناولهم للطعام لمدة 8 ساعات كل يوم.

أوضح الخبراء، أن من خلال الحد من استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام، سوف تزيل الدهون، فهناك بعض الأدلة على أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يزيد أيضًا من معدل الأيض لديك وله آثار صحية إيجابية أخرى.