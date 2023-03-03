الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 آلاف هزة أرضية ضربت سوريا بعد الزلزال المدمر

الزلزال
الزلزال

أصدر المركز الوطني للزلازل في سوريا، إحصاء مفصلا بعدد الهزات الارتدادية التي ضربت البلاد، منذ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي حتى الجمعة 3 مارس، التي بلغ مجموعها الكلي قرابة 4 آلاف خلال 4 أسابيع، حسبما قالت شبكة سكاي نيوز.

ووصل مجموع الأحداث الزلزالية خلال 36 يوما منذ بداية عام 2023 وحتى حدوث الزلزال الكبير، فبلغ فقط 34 هزة، أقصاها بلغت قوته 4.7 درجة وفق المركز الوطني للزلازل.

ومع مرور قرابة شهر على وقوع الزلزال المدمر، تتواصل الهزات والتوابع الارتدادية في سوريا وتركيا والعديد من دول المنطقة.

وكشف إحصاء المركز الوطني للزلازل عن تسجيل عشرات الهزات الارتدادية القوية نسبيا والبالغة من 5 إلى 6 درجات وما فوق على مقياس ريختر، مما يحدث بلبلة وسط الناس ويطرح تساؤلات واسعة حول المدة التي ستستغرقها حالة عدم الاستقرار هذه، وتتابع الارتدادات الزلزالية وماهيتها وآليات نشاطها وكمونها.

وتسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من فبراير بمقتل أكثر من خمسين ألف شخص في البلدين، بينهم قرابة ستة آلاف شخص في سوريا. وتتبعه منذ ذاك الحين هزات ارتدادية.

المركز الوطني آثار الزلزال المدمر الهزات الارتدادية

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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