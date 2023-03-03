رئيس عمال مصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي

شارك محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بالاجتماع الدوري للمجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي لعام 2023، في نيقوسيا، قبرص من 3 إلى 4 مارس 2023 باستضافة من قبل اتحاد العمال القبرصي.

وأكد محمد جبران خلال كلمته التي ألقاها بصفته نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي، على ضرورة إيجاد حلول للطبقة العاملة على مستوى العالم مؤكدًا على توحيد الجهود من المنظمات العمالية العالمية.

كما أكد على الدور الذي تلعبه النقابات العمالية في تبادل الخبرات والثقافات بهدف النهوض بالحركة العمالية ودعم خطط التنمية والرخاء الاقتصادي في بلدانها وأيضا لزيادة دعم دور الاتحاد العالمي على المستوى العربي والإفريقي في ظل تحديات تشهدها كل دول العالم.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيظل دائمًا داعمًا وسندا لاتحاد النقابات العالمي من أجل مناقشة كافة القضايا والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة على مستوى العالم آملين أن يثمر هذا التعاون عن تحقيق المزيد من المكتسبات للطبقة العاملة، وإننا نثمن التنسيق والتعاون المثمر مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لدعم وتوطيد العلاقات مع اتحادات الدول العربية، آملين تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات من أجل مناقشة كافة القضايا المعاصرة التي تخص عالم العمل والعمال.

كما أكد جبران، أن الاتحاد العام نقابات عمال مصر بل والشعب المصري أجمع يعبر عن خالص تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما نعبر عن خالص تضامننا مع إخوتنا في سوريا الشقيقة وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي حدث في كلا البلدين وأدى إلى وفاة أكثر من 50 ألف قتيل متمنون الشفاء العاجل للمصابين وداعي المولى- عز وجل- أن يرحم من فقدوا أرواحهم.

وشدد "جبران" على أهمية العمل المشترك في الفترة المقبلة من خلال خطة عمل مستقبلية.

وينعقد المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي هذا العام في ظل احتدام أنواع المواجهات العالمية سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واجتماعياً وثقافيًا.

وتضمن انعقاد المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي، على جدول أعماله تقييم مؤتمر اتحاد النقابات العالمي الثامن عشر، وتقرير العمل في العام 2022، إنجازات وإخفاقات، وخطة العمل للعام 2023، في ظل الاتجاهات المستجدة للأحداث العالمية سياسيًا واقتصاديًا وأمنياً، إضافة إلى الأمور الإدارية الداخلية وتسجيل الأعضاء الجدد، والمسائل التنظيمية والمالية، إضافة إلى مسائل مختلفة يطرحها أعضاء المجلس.

وتتضمن نشاطات اليوم الأول زيارة للمتحف العمالي لاتحاد عمال قبرص PEO ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لأبطال الطبقة العاملة المجهولين.

فيما تشهد الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي 2023 برنامجا خطاب افتتاحي من قبل رئيس الاتحاد، مزاونديلي ماكوايبا، وخطاب ترحيبي من قبل الأمينة العامة لاتحاد نقابات عموم قبرص، سوتيرولا هارالامبوس وعرض فيديو تقرير العمل لاتحاد النقابات العالمي 2022، وخطاب تمهيدي من قبل الأمين العام للاتحاد، بأسبيس كيريتسيس، يليها مداخلات من قبل أعضاء المجلس الرئاسي.

فيما يشهد اليوم الثاني لأعمال المجلس تلاوة تقرير لجنة التدقيق المالي، ومداخلات ويختتم بتبني خطة العمل، وتبني تقرير لجنة التدقيق المالي وتبني القرارات لينتقل بعدها المشاركون إلى لارنكا للانضمام إلى تظاهرة أممية وتضامنية وفعالية ثقافية أممية.