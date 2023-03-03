ضبط 1200 كيلوجرام من السكر المدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسماعيلية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، من ضبط أحد البدالين بالتموين بنطاق حي ثان الإسماعيلية، لقيامه بتجميع ما يقرب من 1200 كيلو من السكر التمويني المدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة؛ لمنع الاحتكار وعدم التلاعب بالأسعار، وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.