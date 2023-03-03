الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بمشاركة حجازي وطارق حامد.. الاتحاد يهزم الخليج بثلاثية ويتصدر الدوري السعودي مؤقتا

اتحاد جدة
اتحاد جدة

ارتقى الاتحاد إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على مضيفه الخليج 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 19 من المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي قد يستعيد الصدارة حينما يواجه الباطن في وقت لاحق من اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 73 سجل أحمد شراحيلي الهدف الثالث للاتحاد.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز الاتفاق على مضيفه الرائد 2 /1.

وتقدم الرائد عن طريق محمد فوزير في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك روبن كوايسون التعادل للاتفاق في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سنوسي هوساوي الهدف الثاني للاتفاق.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

الاتحاد السعودي اتحاد جدة الخليج مباراة اتحاد جدة والخليج الدوري السعودي 2023

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