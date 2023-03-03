الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة لتهريب ساعات ذكية وكروت ميموري عبر مطار القاهرة

الشحات غتوري
الشحات غتوري

نجح رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة                مصطفي حلمي الجندي، في إحباط محاولة لتهريب عدد من الساعات الذكية وكروت الميموري بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طائرة الخطوط السعودية القادمة من جده تم الإشتباه فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية  نظرا لارتباكه ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات متماثلة ومتكررة داخل حقائب الراكب وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22 ساعة ذكية (سمارت) و 2450 كارت ميموري داخل حقائبه.

وقرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

إجراءات تفتيش الركاب الاستيراد والتصدير الجمركية الجنسية الجندي الج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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