الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 2 فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية القاهرة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 2 بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين وانقلابهما بالقرب من مدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز أبوصوير، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهما ورعايتهما طبيا. 

البداية بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين وانقلابهما نتيجة الحادث على طريق الإسماعيلية القاهرة بالقرب من مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة "ح.ا" مقيم بالمنايف دائرة مركز أبوصوير وأصيب باشتباه كسر بالضلوع وصعوبة بالتنفس واشتباه كسر الفقرات الظهر و"ا . م" مقيم  السماكين دائرة مركز أبوصوير  ومصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهما ورعايتهما طبيًا، جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

شخصان كدمات وسحجات كسور وجروح الإسماعيلية مركز ابوصوير اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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