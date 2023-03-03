دورى أبطال إفريقيا| الأهلى بالزى الرسمى والقطن الكاميرونى بالأخضر غدًا

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقطن الكاميروني، التي ‏تقام مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا ظهر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق القطن الكاميروني، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق القطن زيه المكون من اللون الأخضر بالكامل.

‏ويختتم الأهلي استعداده لمباراة القطن عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، وسيتم السماح ‏بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.