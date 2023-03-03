الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محمد رياض ورانيا محمود ياسين يشاركان فى انتخابات «المهن التمثيلية»

انتخابات نقابة المهن
انتخابات نقابة المهن التمثيلية

حرص كل من الفنان محمد رياض، وزوجته رانيا محمود ياسين، على الحضور لنقابة المهن التمثيلية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النقابة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى في نادي النقابة، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على المشاركة في انتخابات نقابتهم وحضر حتى الآن من النجوم الفنان يحيى الفخراني، وأحمد السقا، وطارق لطفي.

وتُقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكي، وحلمي فودة، وأحمد السيد أبوموسى. 

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف، علي كمال، عفاف رشاد، محمد عاشور، لقاء سويدان، أشرف طلبة، هند عاكف، أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، محمد صلاح آدم، وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفي الماضية أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتًا، أيمن عزب 723 صوتًا، عزوز عادل 636 صوتًا، هشام عطوة 647 صوتًا، وائل عبدالله 628 صوتًا، أحمد سلامة 589 صوتًا.

وترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية وهم: الفنان أحمد السيد عبدالمطلب - أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودة - حلمي فودة، الفنان أشرف زكى "النقيب الحالي".

333073338_1156291758402864_249334081651913704_n
333073338_1156291758402864_249334081651913704_n
332368848_514155650874330_8735531925536417225_n
332368848_514155650874330_8735531925536417225_n
محمد رياض انتخابات الممثلين رانيا محمود ياسين نقابة المهن التمثيلية المهن التمثيلية انتخابات نقابة المهن التمثيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

فيفا يحرم الزمالك من القيد 3 فترات بسبب سيف الجزيرى

مصريون في الدوحة: القطريون يعشقون مصر وأهلها (صور)

«معلومات الوزراء»: الأهلى الأعلى قيمة سوقية إفريقيًا بـ29.55 مليون يورو

أشرف الصباغ: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت إلى مستوى نوعى جديد تمامًا

برلمانى ألمانى: أهداف زيارة «شولتس» لأمريكا غير معروفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها