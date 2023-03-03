محمد رياض ورانيا محمود ياسين يشاركان فى انتخابات «المهن التمثيلية»

حرص كل من الفنان محمد رياض، وزوجته رانيا محمود ياسين، على الحضور لنقابة المهن التمثيلية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النقابة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى في نادي النقابة، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على المشاركة في انتخابات نقابتهم وحضر حتى الآن من النجوم الفنان يحيى الفخراني، وأحمد السقا، وطارق لطفي.

وتُقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكي، وحلمي فودة، وأحمد السيد أبوموسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف، علي كمال، عفاف رشاد، محمد عاشور، لقاء سويدان، أشرف طلبة، هند عاكف، أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، محمد صلاح آدم، وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفي الماضية أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتًا، أيمن عزب 723 صوتًا، عزوز عادل 636 صوتًا، هشام عطوة 647 صوتًا، وائل عبدالله 628 صوتًا، أحمد سلامة 589 صوتًا.

وترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية وهم: الفنان أحمد السيد عبدالمطلب - أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودة - حلمي فودة، الفنان أشرف زكى "النقيب الحالي".

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