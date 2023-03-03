الأنبا صموئيل يترأس رسامة دياكون جديد فى إيبارشية طموه

صلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، صباح أمس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد استفانوس والقديس الأنبا صموئيل في دير الشهيد أبي سيفين مقر المطرانية.

وخلاله سام الخادم عازر عبد الملك شماسًا كاملًا باسم دياكون عازر، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

- إعلان عن "المعرض الروسي للتعليم"

ومن جانبه أعلن المكتب البابوي للمشروعات عن المعرض "الروسي للتعليم" الذي يقيمه المركز الروسي للعلوم والثقافة حيث تتاح الفرصة أمام جميع الطلاب المهتمين بالتعليم الجامعي بروسيا، للتعرف على فرص الدراسة هناك، وكذلك التشاور مع مسئولي الجامعات الروسية حول التخصصات الدراسية التي توفرها هذه الجامعات.

يقام المعرض من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يومي السبت والأحد 11 و12 مارس الجاري بمقر المركز في التحرير، الدقي، القاهرة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في فبراير، الصوم الكبير والمعروف بصوم القيامة والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد، والذي يحل في 16 أبريل 2023.

ويختلف موعد الصوم الكبير، أو ما يعرف بصوم القيامة من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود، بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.