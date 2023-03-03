الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مقترح برلمانى بإنشاء مصنع تدوير قمامة بمحافظة الشرقية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

تقدم النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء مصنع تدوير قمامة بمحافظة الشرقية. 


وقال خالد بدوي فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم منه، إن وجود أطنان من القمامة والمخلفات ما زالت ملقاة ومجمعة بمناطق عشوائية، منها مناطق سكنية في مختلف مدن ومراكز محافظة الشرقية، يُمثل كارثة بيئية وصحية للمواطنين، والذي من شأنه نشر الأوبئة والميكروبات، ويعرض حياة المواطنين للخطر كما يحمل الحكومة أعباءً مادية إضافية.

وتابع عضو مجلس النواب: «بالرغم من إنشاء نقطة وسيطة لتجميع القمامة بمحافظة الشرقية، إلا أنه لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل المناسب للتكلفة التي تكبدتها الدولة وللغرض من إنشائها، ولا يوجد حتى الآن أي مصانع لتدوير القمامة بمحافظة الشرقية وهو ما يُعد إهدارًا واضحًا وسوء استغلال للموارد».

وأوضح: «وفقًا لتصريحات المحافظة بلغ إجمالي قيمة إنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز للقمامة 50 مليون جنيه، وذلك في ظل غياب مصانع لتدوير المخلفات في محافظة الشرقية رغم وجود الإمكانيات الكافية والموارد اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع».

في سياق متصل، قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم عقد اجتماع مهم بخصوص تطبيق منظومة جمع القمامة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، وأسباب تعطل تنفيذ المنظومة بمحافظة القليوبية، وذلك بناءً على طلبات الإحاطة المقدمة حول منظومة القمامة من النائب، وتوصيات لجنة الإدارة المحلية.

وأوضح عبدالعزيز أنه بناءً على طلبات الإحاطة التي قدمت بخصوص تطبيق منظومة تدوير المخلفات وجمع القمامة، عقد اجتماع مهم بخصوص مناقشة خطوات تطبيق منظومة تدوير المخلفات وجمع القمامة.

التنمية المحلية الحكومة الشباب والرياضة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمحافظة الشرقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة

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