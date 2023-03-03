الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب يطعن ابنة عمه لرفضها خطبته بالفيوم

طعن
طعن

شهدت قرية أبوكساه التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، واقعة طعن شاب لبنت عمه بسكين بعد رفض العم خطبته لابنته، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأُبلغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ من مستشفى إبشواي المركزي، بوصول فتاة مصابة بطعنات عديدة في بطنها، وجرى تحويلها إلى العناية المركزة مستشفى إبشواي المركزي، جراء الطعن بسكين، وفي حالة خطيرة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إبشواي للمستشفى وتبين إصابة فتاة مُصابة بـ3 طعنات في بطنها وحالتها خطيرة، وتبين أن ابن عمها قام بطعنها بسكين حاد لرفضها ووالدها خطبتها، فقرر الانتقام منهما، والتخلص منها على طريقة نيرة أشرف، وفر هارباً، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وسرعة القبض على الجاني.

شاب يطعن بنت عمه سكين الفيوم

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وائل لطفي

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