ضبط 19847 قضية سرقة تيار كهربائى

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 19874 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.. فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.