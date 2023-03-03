منشار كهربائى ينهى حياة نجار أثناء عمله فى ورشة بالفيوم

لقي مواطن مصرعه أثناء عمله في ورشة نجارة بقرية المعصرة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة لمستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، إخطارًا مصرع شاب أثناء عمله بإحدى ورش النجارة، بقرية معصرة صاوي بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.. وتبين أن الشاب يدعي شنودة جميل 30 سنة، يعمل نجار باب وشباك بإحدى ورش للنجارة، وأثناء استخدامه منشارًا كهربائيًا لقطع الأخشاب، فقد التحكم في المنشار الذي أودى بحياته، وتم نقل الجثة، إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.