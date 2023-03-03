أخبار الظهيرة| مواطنون يشيدون بقرارات زيادة المرتبات وتوقعات الحالة الجوية في رمضان

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

«الأرصاد» تكشف توقعات الحالة الجوية في رمضان

كشفت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة المناخ، تفاصيل حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات، خلال الأيام المقبلة.

وقالت "العوضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

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مواطنون يشيدون بقرارات زيادة المرتبات: «الريّس حاسس بينا.. ربنا يحفظه لمصر»

لاقت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشادات المواطنين، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في دعم مظلة الحماية الاجتماعية.

وقال أحد المواطنين خلال تقرير استعرضته قناة "إكسترا نيوز":

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منع برشلونة من التعاقد مع لاعبين الصيف المقبل بشرط

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، منع نادي برشلونة من إبرام أي تعاقدات في الصيف المقبل.

وفاز فريق برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل، مساء أمس الخميس.

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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء، اليوم الجمعة، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

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وزير الإسكان: الدولة حريصة على منح التسهيلات المُمكنة لدعم المستثمرين الجادين

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، حرص الدولة الدائم على منح جميع التسهيلات والتيسيرات المُمكنة لدعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية.

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